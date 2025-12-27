フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日に都内で出場メンバー８選手を先行発表したことを報じた。発表されたのは、ドジャース・大谷翔平投手、エンゼルス・菊池雄星投手ら８人。大