さまぁ〜ずの大竹一樹が２５日深夜に放送されたテレビ朝日系「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず ＢＳさまぁ〜ず 一夜限りの地上波スペシャル」に出演。妻であり、元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーについて語った。「具合悪くなっちゃいけないじゃん、家で。怒られちゃう」と話し始めた大竹に、相方の三村マサカズも「罪だよね」と共感。「（体調不良の時は）熱出たりして寝るしかないんですけど、多少やる作業とかある。