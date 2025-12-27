年齢を重ねると肌の水分量や皮脂量が低下し、角層がごわついてスキンケアがなじみにくくなることも。そんな大人の肌悩みに応えるため、DHCから“スキンケアをなじみやすくする”新発想の「DHC ディープ クレンジング オイル ブーストケア」が登場します。メークオフしながら角層をやわらげ、次に使うスキンケアの浸透※3をサポート。忙しい毎日でも手軽にうるおいを与えられる、頼れるクレンジングオイル