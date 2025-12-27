静岡・三島市の工場で26日、男が複数の従業員を刃物で刺すなどした事件があり、15人が病院に運ばれました。男は現場で現行犯逮捕されています。26日午後4時半ごろ、静岡・三島市にある横浜ゴム三島工場の関係者から「5〜6人が刺されたスプレー液をまかれた」と警察や消防に通報がありました。消防によりますと、これまでに15人が病院に運ばれていて、このうち5人は重傷とみられていますが、いずれも意識はあるということです。警察