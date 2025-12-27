海南自由貿易港で海南島全島を関税ゼロとする「封関運営」が始まった最初の週、離島免税ショッピングは増加の動向を維持し、消費ブームが続いている。新華網が伝えた。海口税関の統計データによると、封関運用初週（12月18日−24日）の離島免税購入額は、前年同期比54．9％増の計11億元（約242億円）に達した。（提供/人民網日本語版）