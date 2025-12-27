16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した野村弘樹氏、斎藤雅樹氏、佐伯貴弘氏が巨人・田中瑛斗について言及した。野村氏は「セットアッパーの中では彼の存在が大きかったと思いますね」と評価すれば、斎藤氏も「頑張りましたよ」とその働きぶりを労った。斎藤氏は「現役ドラフトで入ってきて、彼が一番良いのはシュート。わかっていてもシュート。それで抑える。彼の良いところが出てい