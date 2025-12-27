オリックスは26日、人事異動を発表した。今季限りで現役を引退した近藤大亮氏が管理本部 広報宣伝部 広報グループに付き、佐野皓大氏は球団本部 管理部 育成グループ 二軍サブマネージャーに26年1月1日付で就任する。近藤氏は15年ドラフト2位でオリックスに入団し、17年から3年連続50試合以上に登板し、リーグ優勝した22年には32試合に登板した。金銭トレードで23年オフに巨人に移籍すると、巨人では一軍登板がなかった。