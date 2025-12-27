「かなりワクワク」心待ちにする“大青炎”日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使し、西武に移籍した石井一成内野手が26日、埼玉県の球団事務所で入団会見を行った。会見では新たな本拠地となるベルーナドームで「嫌でしたね」と振り返る瞬間を正直に明かした。プロ10年目の節目を新球団で迎える石井は、チームカラーの青ネクタイ姿で登壇。「すぐに試合に出られると思っていないし、簡単ではない。しっかりと競