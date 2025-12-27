ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一(49)が27日までに自身のXを更新。間違いやすい分別を指摘した。滝沢は「しげんのびんの日によく茶碗や陶器が出されることがありますが、ほとんどの地域が燃えないごみ、もしくは陶器の日になりますので、ご注意ください」と呼びかけ。分別のかごの中に瓶と混じって陶器が捨てられている写真を添え「びんと素材が似ていますが、陶器は土や石からできているので