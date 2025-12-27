ドル円は米債利回り低下を受けて朝方に売りも、その後反発＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は米債利回り低下を受けて一時ドル売り円買いとなり、東京朝の高値に並ぶ１５６円４９銭から１５６円２３銭を付けた。その後一転してドル高円安となり、上値を抑えていた１５６円５０銭前後の売りをこなして１５６円７３銭を付けている。 米長期債利回りを受けての動きで、ややドルが主導展開。ユーロドルはド