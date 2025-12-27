【プレミアリーグ第18節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 1-0(前半1-0)ニューカッスル<得点者>[マ]パトリック・ドルグ(24分)<警告>[マ]ルーク・ショー(69分)、マテウス・クーニャ(90分+2)[ニ]サンドロ・トナーリ(73分)