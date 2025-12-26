性交時の痛みと出血を放置していたまりせさん（仮称）。パートナーに促され受診した結果、「子宮頸がん（IB期程度）」と診断されました。医療関係の仕事をしていたこともあり冷静に告知を受け入れますが、転移のリスクから、子宮を残す円錐切除術から子宮全摘出術へ方針が変わります。抗がん剤と放射線治療の過酷な治療で、体重が10kg近く減少。現在は放射線治療の影響による消化器系の炎症に悩まされながらも、家族や