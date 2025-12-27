プレミアリーグ 25/26の第18節 マンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルの試合が、12月27日05:00にオールド・トラフォードにて行われた。 マンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、メーソン・マウント（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴー