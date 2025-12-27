プロ・リーグ 25/26の第20節 アンデルレヒトとシャルルロワの試合が、12月27日04:45にロット・パークにて行われた。 アンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリッ