27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円安の5万680円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 51937.90円ボリンジャーバンド3σ 51328.73円ボリンジャーバンド2σ 50750.39円26日日経平均株価現物終値 50719.57円ボリンジャーバンド1σ 50680.00円27日夜間取引終値 50550.00円5日移動平均 50110.40円25日移動平均 49910.00