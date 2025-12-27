27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3.0ポイント高の3426.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3489.72ポイントボリンジャーバンド3σ 3454.20ポイントボリンジャーバンド2σ 3426.50ポイント27日夜間取引終値 3423.30ポイント5日移動平均 3423.06ポイント26日TOPIX現物終値 3418.69ポイントボリンジャーバンド1σ 339