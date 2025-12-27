27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の674ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 724.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 715.68ポイント200日移動平均 710.71ポイント75日移動平均 707.50ポイントボリンジャーバンド3σ 697.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 694.25ポイント