【ニューヨーク共同】休日明け26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、休日前の24日と比べて61銭円安ドル高の1ドル＝156円55〜65銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1764〜74ドル、184円24〜34銭。クリスマス明けで市場参加者が限られる中、日本の財政悪化懸念などを背景に円売りドル買いが優勢となった。