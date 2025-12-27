お笑いコンビ、たくろうの優勝で幕を閉じた、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」のファイナリストたちに密着し、知られざるドラマを描いたテレビ朝日系「M−1グランプリ2025アナザーストーリー」（28日午後10時30分）が今年も放送される。ABCテレビが26日、発表した。主な見どころは以下の通り【たくろう】早熟の天才“空白の7年”どん底からの再起18年、コンビ結成2年で準決勝進出という快挙を成し遂げるも、その後は一転、