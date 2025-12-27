結成１５年以内の漫才日本一決定戦「Ｍ-１グランプリ２０２５」はお笑いコンビ・たくろうの優勝で幕を閉じたが、その舞台裏を追った「アナザーストーリー」が、２８日午後１０時３０分からＡＢＣテレビ・テレビ朝日系列全国ネットで放送される。今年の大会は史上最多の１万１５２１組が出場、史上最高峰の戦いと称された漫才頂上決戦を制したのは、７年ぶりの準決勝進出から一気に頂点まで駆け上がったたくろうだった。たく