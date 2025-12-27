2025年の終わりが近づいて来るとともに、続々と最終回を迎えている10月期ドラマの数々。今回、クランクイン！編集部では2025年10月〜12月にかけて放送された40作以上のドラマの中から好きだった作品を尋ねるアンケートを実施した。第1位に輝いたのは、北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演した『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）だった。【写真】最終版！「面白かった秋ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、