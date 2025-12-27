元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが、イメチェン姿を披露し称賛の声を集めている。２７日までにインスタグラムで「髪も切りましたレイヤーをがっつり入れて動きのある髪に仕上げてもらいました」と報告し、イメチェン姿を公開。「今まで重めの髪だったから軽くなって動きも出て今朝巻くの楽しかった」とニューヘアの感想も添えた。この投稿にファンからは「姫は根本的に美人なのでどんな髪型もよくお似合いです