株式会社赤ちゃん本舗はこのほど、今年誕生した子供6085人の子育て世帯に「今年を表す漢字1文字」を尋ね、ランキング結果を公表した。 【調査結果】大変なこともあるけれど、上位に並んだ“優しい世界" 第3位は「忙」。「とにかく忙しい!自分の時間が取れない」「毎日あっという間で忙しく毎日が過ぎてしまったので」「2人育児でバタバタと時間が過ぎていく」「ミルクや離乳食をあげたりバタバタしていたら、気づいたらあっ