Jリーグクラブ初の知的障がい者サッカーチーム今から21年前、Jリーグクラブ初の知的障がい者サッカーチームが横浜で生まれた。「横浜F・マリノス フトゥーロ」。エポックメーキングなチームはいかにして誕生し、所属する選手にどのような役割を果たしてきたのか。関係者らの声からは、競技だけに留まらない社会的意義の大きさをうかがい知ることができる。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・山内亮治／全3回の1回目)◇