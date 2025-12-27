狙って仕上げた大物手が、勝利への扉をこじ開けた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月26日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）がトップを獲得。個人6勝目、MVP争いでは4位の好位置に付けた。【映像】渋川、待たされたテンパイを一度外して“鮮烈”6000オールこの試合は東家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、渋川、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）の並び