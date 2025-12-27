「週刊文春」では女性の、女性による、女性のための医療連載が2025年12月25日発売号からスタート！ 第1回は、中高年女性の半数近くが患う尿もれ（尿失禁）を特集。誰もがなり得るからといって、諦めないで。簡単なエクササイズや生活改善でQOLを上げよう！（現在配信中の「週刊文春 電子版」記事より冒頭部分を抜粋してお届けします）「病気には男女差がある」。長年見過ごされてきたこの視点が昨今見直され、男性中心だった医療界