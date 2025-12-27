額とネック込み切開リフトをし、その整形経過をTikTokで投稿しているヒロキさん。整形を決断するきっかけは、体重100キロから約30キロもの減量に成功したダイエットにあったそう。学生時代、スタイルの良い同級生を見ては「自分は絶対になれない」と感じ、どこかで諦めていたというヒロキさんがダイエットを始めようと決意したきっかけは何だったのか。減量によって得た身体の変化だけでなく、考え方や日常に生じた変化について