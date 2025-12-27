二子玉川エクセルホテル東急は、アフタヌーンティー「Early Spring Delights Afternoon Tea」を2026年1月14日から2月28日まで販売する。冬の白から春の彩りへと変化する構成とし、地上130メートルから多摩川や富士山を望む空間で季節の移ろいを感じられる内容とした。全12種のセイボリーとデザートを3段スタンドで提供する。上段は白を基調としたカリフラワーのムース コンソメジュレ、スープ、ノルウェーサーモンのタルタル、鴨生