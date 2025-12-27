来年はどうすれば、投資で成功できるのか？ そこで今回は、『お金の大学』の両学長も推薦するベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段 ── 資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』と、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書！」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』の著者ニック・マジューリ氏に緊急インタビューを敢行した。（取材／国際ジャーナリスト大野和基