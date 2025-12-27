ロッソネーロに、新たなストライカーが加わる見込みだ。 英紙『The Guardian』は12月22日、ミランがウェストハムとドイツ代表FWニクラス・フュルクルクの買い取りオプション付きレンタル移籍で合意に達したと報じた。契約は半年間の無償ローンで、買い取りオプションの金額は500万ユーロとされている。 現在32歳のフュルクルクは、2022-23シーズンにブレーメンで得点王を獲得。ドルトムントを経て、2024年夏にウ