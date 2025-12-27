帰省や旅行の移動に便利な高速バス。一年でもっとも混雑が予想されるのがまさに年末年始であり、12月26日からピークを迎えるバス会社が多い。そんな高速バスの悪質な利用方法が問題視されている。【写真】爆睡確定!?専用アメニティも提供される「2席ひとりじめシート」話題となっているのは『相席ブロック』という行為。1人の乗客が、隣り合う2席分を予約したのちに、出発寸前になって1席をキャンセルすることで、隣に人が座る