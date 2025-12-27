悠仁さまの“慌ただしい”一日雅子さまが62歳の誕生日を迎えた12月9日、秋篠宮家の長男・悠仁さま（19歳）は慌ただしい一日を過ごしていた。「午前10時ごろにつくばから宮邸に戻られて、11時過ぎには佳子さまとともに、雅子さまのお誕生日を祝うため皇居へ出発。午後には宮邸で、デフリンピック選手団の代表と接見されています。ところがその後、夜8時につくばへとんぼ返りしたんです」（皇室担当記者）「ご実家では息が詰まる…」