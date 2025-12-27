スイスの精錬所に並ぶ金の延べ棒＝2022年7月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】休日明け26日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は大幅反発し、取引の中心となる2026年2月渡しが休日前の24日と比べて49.90ドル高の1オンス＝4552.70ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを継続するとの観測から、金利が付かない金を買う動きが膨らんだ。米軍が25日、ナイジェリア北西部で過激派組織を攻撃したと発表