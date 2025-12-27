スルガ銀行が不動産会社と結託してシェアハウスへの投資を謳い、700人以上が高額の借金を背負わされた「かぼちゃの馬車事件」。被害総額は1500億円とも言われたが、それを上回るスルガ銀行の不正融資問題が進行中だ。通称「アパマン問題」といわれるスルガ銀行によるアパート・マンションへの不正融資で苦しむ被害者が国会内に集まり、窮状を訴えた。2億円の価値しかないのに3億円に仕立てた「購入して1年後に被害に遭ったことがわ