第104回全国高校サッカー選手権大会展望12月28日からスタートする全国高校サッカー選手権大会を、ユースサッカーを取材する土屋雅史氏、森田将義氏のふたりのライターが展望。今年も激戦が予想されるトーナメントを制して、頂点に立つのはどのチームか。昨年度の全国高校サッカー選手権大会で優勝している前橋育英photo by Tsuchiya Masashi【連覇を狙う前橋育英に昌平、尚志、帝京長岡と強豪がひしめく】Ａブロック「昨年度優