金融詐欺の被害にあってしまう人が減らないのはなぜか。金融犯罪対策専門家の千葉祥子さんは「お得な話に飛びついてしまう人は多い。そういう人に限って自分は騙されないと思っている」という――。（第1回）※本稿は、千葉祥子『奪われない！お金を守る7つの習慣』（きずな出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／NongAsimo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／NongAsimo■「無料」「限定」「いまだけ」に潜