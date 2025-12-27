帰省ではどのような手土産を選べばいいのか。元電通で、会食・手土産専門家のyuuuさんは「深く考えずに『なんとなく人気そうな菓子折り』を買うのはやめたほうがいい。東京から地方へ帰省するというシチュエーションでは、『3つの基準』を参考に手土産を選ぶのがオススメだ」という――。写真＝iStock.com／t_kimura※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／t_kimura■達人が実践する「手土産選び」の鉄則年末年始の帰省シーズン