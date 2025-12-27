¡½¡½2025Ç¯¤Ï²æ¤¬¹ñ¤«¤é2Ì¾¤â¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½Ñ³¦¤âÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÀî¿Ê»á¡¢ºä¸ý»ÖÊ¸»á¤ÎÎ¾Ì¾¤È¤â¡¢³Æ½ê¤Î¼õ¾Þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ý¡¹¤Ë´ðÁÃ¸¦µæ¤Î½ÅÍ×À­¤ÈÄ¹´üÅª»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæÈñÊä½õ¶â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²Ê¸¦Èñ¤ÎÊäÀµÍ½»»³Û¤â2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç300²¯±ß¤È¤Î¤³¤È¡ªºòÇ¯ÅÙ¤¬52²¯±ß¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¸À¤¦»ö¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½