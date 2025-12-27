久しぶりに実家へ帰ると、変わらず玄関先に届く新聞。親は毎朝当たり前のように紙面を広げていますが、その光景を見て「今も必要なのだろうか」と感じる人は多いのではないでしょうか。 ニュースはテレビで十分見られますし、スマートフォンを開けば速報も解説も無料で手に入ります。それでも新聞の購読料は月に4000円前後、年間では5万円近い出費になります。家計を考えれば、見直したくなるのは自然な感覚です