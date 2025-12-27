景気回復を急ぎたい中国政府は、借金をしてまで消費を増やすよう国民に求めている。昨年までの3年間で、焦げ付いた融資の件数はほぼ2倍に急増。出前アプリが「食事代を借りますか？」と聞いてくるほど借金は国民生活に浸透し、人々は返済に苦しんでいると、海外メディアは報じている――。写真提供＝Copyright ⓒ 1980-2025 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.／共同通信イメージズ2025年10月31日、習近平国家主席が、