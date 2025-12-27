柳町と与田さんが「HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」公開初日挨拶に登壇イケメンすらも“タジタジ”になる美貌だった。ソフトバンクのドキュメンタリー映画「HAWKS SP!RIT -273日の記憶-」の公開初日舞台あいさつが26日、都内で行われ。柳町達外野手、ナレーションを担当した元乃木坂46・与田祐希さんが登壇した。「さすがに可愛すぎる」「羨ましい」とファンも思わずうっとりした。与田さんは今年の2月に乃木坂46を卒業し、その