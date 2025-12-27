少女向け作品執筆も得意だった1968（昭和43）年に日本人初のノーベル文学賞を受賞した文豪・川端康成（1899-1972）。1899（明治32)年､大阪に生まれた川端は、10代の半ばで親兄弟、祖父母までの家族をすべて失い天涯孤独となります。一高、東大と進んだ彼は、横光利一ら14人と共に同人誌『文藝時代』を創刊して新感覚派と呼ばれ、1926（大正15）年、27歳で現在も読み継がれる名作『伊豆の踊子』を発表します。ノーベル賞作家となり