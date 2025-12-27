1月下旬、大手牛丼チェーン「すき家」鳥取南吉方店のGoogleマップ上に〈味噌汁の中にねずみの死骸が混入していました〉とのクチコミが画像付きで投稿された。あまりに衝撃的な画像のため、生成AIなどを使った嫌がらせを疑う声もあったが、1月21日にトラブルが発生していたことを「すき家」側が事実と認めた。【写真】「異物混入」がみられたすき家の味噌汁ほか問題の争点となっていたのは、どのタイミングで異物がお椀に混入し