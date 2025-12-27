12月18日に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」、通称「スマホ新法」が全面施行となった。スマートフォンの「OS」「アプリストア」「ブラウザ」「検索エンジン」におけるAppleとGoogleの寡占状態を解消するための法律だ。我々ユーザー、子どもやシニア層が注意すべき点について、成蹊大学客員教授高橋暁子さんに聞いた。【写真】スマホを使う上での選択肢が増えた＊＊＊