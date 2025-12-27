奇しくも昭和100年と戦後80年とが重なる今年、奥田英朗氏は「昭和を丸ごと描く」、『普天を我が手に』全三部作を上梓した。主人公は大正天皇崩御が伝えられた1926年12月25日未明から同31日まで、実質7日しかなかった昭和元年生まれの4人。東京は麹町在住の陸軍士官を父に持つ〈竹田志郎〉と、生後すぐに女工の母親が死に、金沢の侠客に引き取られた〈矢野四郎〉。さらに神保町「群青社」の女性編集者と妻子ある左翼活動家の間