行き場のない若者たちが集う「トー横」や「グリ下」。その中に、サポートがなく、虐待やネグレクトから逃げてきているこどもたちも少なくない。「ユキサキチャット」というLINE相談サービスをつくり、若者支援を続ける認定NPO法人D×P代表の今井紀明さんにその現実をつづってもらった。年末年始に家庭の温かさを感じることができない若者たちを、私たちがサポートするためには何ができるのか。「地方なのでアルバイト先もあまりな