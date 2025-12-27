千葉県の2市に小型EVインスター寄贈ヒョンデ・モビリティ・ジャパンは、千葉県木更津市および君津市と電気自動車（EV）を活用した協定を相次いで締結し、スモールEV「インスター」を各市に1台ずつ寄贈すること発表した。【画像】満充電で458km走行！軽自動車のサイズ感のEVヒョンデ・インスター全170枚この車両は2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤーで『10ベストカー』に選出されたモデルだ。自治体での活用を通じて、地域社