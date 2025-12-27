韓国ブランド「Herart」の最新作「Modal Balconette Bra」が、応援購入サイトMakuakeで予約販売を開始しました。高級素材とスタイリッシュなデザインが融合したこのブラは、Cカップまでの女性にぴったりのアイテム。低中心モールドやシークレットパネルの特徴により、無理なく美しいバストラインを作り出します。まるで貴族ドラマの王妃のような装いを実現♪ 韓国ブランド「Herart」の最新作「Modal Balconette Bra」