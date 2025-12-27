□に漢字を1つ入れると、4つの熟語が完成する穴埋めクイズ。パッと答えられたあなたは、天才級のIQをお持ちかもしれませんよ。あなたは何秒でわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「起」♡「起死」「起算」「決起」「再起」でした！※答えは複数ある場合があります。「決起」とは、目的のために行動を起こすことを意味します。大