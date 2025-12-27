「定年後は、まずビジネスパーソン時代の心をリセットする。新たな価値観と視点をつかんで初めて、人生のゴールに向けて再スタートが切れる」―そう語るのは、自身も1960年生まれ、“定年世代”である作家・元外務省主任分析官の佐藤優氏。本稿では佐藤氏の著書『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（飛鳥新社）から一部を抜粋・編集し、「定年後をどう生きるか」の考え方を紹介する。定年したら、ビジネスパーソン時代の心を